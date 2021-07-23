В Николаевской области во время учений военные обстреляли из танка село
Об этом сообщает "Лига" со ссылкой на спецпрокуратуру в военной и оборонной сфере Южного региона.
Инцидент произошел в 22 июля во время заключительной части учений "Cossack Mace-2021".
По предварительной информации, несколько снарядов взорвалось вблизи населенного пункта и на территории частного домохозяйства.
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К счастью, обошлось без пострадавших.
Следователи будут выяснять более подробные обстоятельства происшествия, уже назначена проверка.
В распоряжении местных СМИ появилось видео, на котором местный житель показал последствия инцидента.
"Сегодня утром у нас началось, как в Донецке", - говорит мужчина за кадром.
По его словам, один из снарядов попал людям в огород.
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