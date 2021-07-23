В Николаевской области во время учений военные обстреляли из танка село

Об этом сообщает "Лига" со ссылкой на спецпрокуратуру в военной и оборонной сфере Южного региона.

Инцидент произошел в 22 июля во время заключительной части учений "Cossack Mace-2021".

По предварительной информации, несколько снарядов взорвалось вблизи населенного пункта и на территории частного домохозяйства.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Следователи будут выяснять более подробные обстоятельства происшествия, уже назначена проверка.

В распоряжении местных СМИ появилось видео, на котором местный житель показал последствия инцидента.

"Сегодня утром у нас началось, как в Донецке", - говорит мужчина за кадром.

По его словам, один из снарядов попал людям в огород.

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