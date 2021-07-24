Відомий російський продюсер не зміг впорається з хворобою і помер у стінах лікарні
Про смерть Олексія Мускатіна, який співпрацював з групами " Ласкавий травень "і" Міраж " повідомив Андрій Разін на
Продюсер пішов з життя 24 липня в лікарні Москви. Йому було 59 років.
Разін зазначив, що багато артистів, намагалися йому допомогти, але, на жаль, хвороба виявилася сильнішою.
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"Ми будемо завжди його пам'ятати, адже завдяки йому, була створена група «Ласкавий травень». Завдяки йому, Юра Шатунов і всі артисти, які приїжджали в Москву, знаходили тепло і затишок. Льоша, ми будемо завжди тебе пам'ятати", - написав Разін.
Варто сказати, що Мускатін співпрацював з багатьма артистами і колективами, серед яких "Руки вгору", "Ласкавий травень", "Кар-мен", "Машина часу", "Воскресіння", "Міраж" та інші.
У коментарях під постом висловлюють слова співчуття.
"Андрій, це дійсно велике горе, я тебе знаю 25 років і ти завжди про Льоші відгукувався дуже тепло, велика втрата для нас, дуже співчуваю його родині і близьким, царство йому небесне 🙏»,
«Світла пам'ять»,
"Прийміть мої співчуття, Андрій Олександрович», - пишуть в мережі.
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