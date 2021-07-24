Відомий російський продюсер не зміг впорається з хворобою і помер у стінах лікарні

Про смерть Олексія Мускатіна, який співпрацював з групами " Ласкавий травень "і" Міраж " повідомив Андрій Разін на сторінках соцмереж, передає Politeka.net

Продюсер пішов з життя 24 липня в лікарні Москви. Йому було 59 років.

Разін зазначив, що багато артистів, намагалися йому допомогти, але, на жаль, хвороба виявилася сильнішою.

"Ми будемо завжди його пам'ятати, адже завдяки йому, була створена група «Ласкавий травень». Завдяки йому, Юра Шатунов і всі артисти, які приїжджали в Москву, знаходили тепло і затишок. Льоша, ми будемо завжди тебе пам'ятати", - написав Разін.

Варто сказати, що Мускатін співпрацював з багатьма артистами і колективами, серед яких "Руки вгору", "Ласкавий травень", "Кар-мен", "Машина часу", "Воскресіння", "Міраж" та інші.

У коментарях під постом висловлюють слова співчуття.

"Андрій, це дійсно велике горе, я тебе знаю 25 років і ти завжди про Льоші відгукувався дуже тепло, велика втрата для нас, дуже співчуваю його родині і близьким, царство йому небесне 🙏»,

«Світла пам'ять»,

"Прийміть мої співчуття, Андрій Олександрович», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що трагічно пішов з життя відомий українець, який рятував життя бійцям ЗСУ.

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