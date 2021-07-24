Известный российский продюсер не смог справится с болезнью и умер в стенах больницы

О смерти Алексея Мускатина, который сотрудничал с группами "Ласковый май" и "Мираж" сообщил Андрей Разин на страницах соцсетей, передает Politeka.net

Продюсер ушел из жизни 24 июля в больнице Москвы. Ему было 59 лет.

Разин отметил, что многие артисты, пытались ему помочь, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее.

«Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему, была создана группа «Ласковый май». Благодаря ему, Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют. Лёша, мы будем всегда тебя помнить», - написал Разин.

Стоит сказать, что Мускатин сотрудничал со многими артистами и коллективами, среди которых "Руки вверх", "Ласковый май", "Кар-Мэн", "Машина времени", "Воскресение", "Мираж" и другие.

В комментариях под постом выражают слова соболезнования.

«Андрей, это действительно большое горе, я тебя знаю 25 лет и ты всегда о Лёше отзывался очень тепло, большая потеря для нас, очень соболезную его семье и близким, царствие ему небесное 🙏»,

«Светлая память»,

«Примите мои соболезнования, Андрей Александрович», - пишут в сети.

Напомним, что трагически ушел из жизни известный украинец, спасавший жизни бойцам ВСУ.

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины оплакивает друга, его знал каждый украинец: "Великий Человек..."

Также Politeka писала, что оборвалась жизнь легендарного украинца: "О таких людях снимают фильмы".