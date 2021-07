Його сміх і жарти назавжди залишаться в серцях мільйонів людей

Джекі Мейсон, американський стенд-ап комік, сценарист і продюсер, помер у віці 93 років. Що стало причиною смерті знаменитості невідомо.

Про це повідомив адвокат артиста виданню The New York Times.

Джекі Мейсон закінчив Міський коледж Нью-Йорка зі ступенем бакалавр мистецтв, готувався стати равіном. Але, прослуживши в синагозі три роки, обрав шлях коміка.



Запальний Мейсон був відомий своїм гострим розумом і проникливими соціальними коментарями, часто про відмінності між євреями і не євреями, чоловіками і жінками, не раз жартував над власними недоліками.

Мейсон називав себе спостерігачем, який дивиться на людей і вчиться. На підставі цих спостережень він придумував свої жарти, а потім пробував розповідати їх друзям. Жарти Мейсона підкорили весь світ, тому багатьом його шанувальникам прикро і сумно до сліз, адже від нас пішла легенда.

Мейсон був удостоєний двох премій "Еммі", а також спеціальної премії "Тоні". Одну з "Еммі" він отримав за роль в мультсеріалі"Сімпсони". Він озвучував батька клоуна Красті. Його постановка The World According to Me ставилася на Бродвеї, за яку він також був удостоєний премії "Еммі".

