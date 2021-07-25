Його сміх і жарти назавжди залишаться в серцях мільйонів людей
Джекі Мейсон, американський стенд-ап комік, сценарист і продюсер, помер у віці 93 років. Що стало причиною смерті знаменитості невідомо.
Про це повідомив адвокат артиста виданню The New York Times.
Джекі Мейсон закінчив Міський коледж Нью-Йорка зі ступенем бакалавр мистецтв, готувався стати равіном. Але, прослуживши в синагозі три роки, обрав шлях коміка.
Лобода після приїзду до Києва з'явилася в штанях-шароварах, спантеличивши фанатів: "Мій улюблений колір"
Обірвалося життя продюсера "Ласкавого мая", якого намагалися врятувати до останнього: "Будемо пам'ятати завжди"
Зима в Україні буде з лютими морозами, синоптик зробив детальний прогноз: "Багато опадів і..."
Новий локдаун в Україні: головний санлікар розповів, коли чекати посилення карантину
20-річна внучка Ротару в короткому топі вразила красою: "Голлівудська посмішка"
Запальний Мейсон був відомий своїм гострим розумом і проникливими соціальними коментарями, часто про відмінності між євреями і не євреями, чоловіками і жінками, не раз жартував над власними недоліками.
Мейсон називав себе спостерігачем, який дивиться на людей і вчиться. На підставі цих спостережень він придумував свої жарти, а потім пробував розповідати їх друзям. Жарти Мейсона підкорили весь світ, тому багатьом його шанувальникам прикро і сумно до сліз, адже від нас пішла легенда.
Мейсон був удостоєний двох премій "Еммі", а також спеціальної премії "Тоні". Одну з "Еммі" він отримав за роль в мультсеріалі"Сімпсони". Він озвучував батька клоуна Красті. Його постановка The World According to Me ставилася на Бродвеї, за яку він також був удостоєний премії "Еммі".
Нагадаємо, що американська актриса кіно і ТБ і танцівниця Беверлі Джоанн Лінвілл померла в Лос-Анджелесі на 94-му році життя.
Як повідомляла Politeka, зірка легендарного фільму "Сімнадцять миттєвостей весни" помер на 73-му році життя.
Також Politeka писала, що актриса і балерина Віолетта Прохорова померла в Італії.