Его смех и шутки навсегда останутся в сердцах миллионов людей
Джеки Мейсон, американский стенд-ап комик, сценарист и продюсер, скончался в возрасте 93 лет. Что стало причиной смерти знаменитости неизвестно.
Об этом сообщил адвокат артиста изданию The New York Times.
Джеки Мейсон окончил Городской колледж Нью-Йорка со степенью бакалавр искусств, готовился стать раввином. Но, прослужив в синагоге три года, выбрал путь комика.
Лобода после приезда в Киев объявилась в штанах-шароварах, озадачив фанатов: "Мой любимый цвет"
Ушел из жизни знаменитый актер, сыгравший в культовых фильмах: "Покойся с миром"
Похудевшая солистка KAZKA Зарицкая поразила внешностью рядом с Тиной Кароль: "Настоящий кайф"
Трагедия на украинском курорте: стихия унесла жизни людей, кадры с места
Каменских на диване и без макияжа показала, чем соблазняет Потапа после разлуки: личные кадры
Вспыльчивый Мейсон был известен своим острым умом и проницательными социальными комментариями, часто о различиях между евреями и неевреями, мужчинами и женщинами, не раз шутил над собственными недостатками.
Мейсон называл себя наблюдателем, который смотрит на людей и учится. На основании этих наблюдений он придумывал свои шутки, а затем пробовал рассказывал их друзьям. Шутки Мейсона покорили весь мир, потому многим его поклонникам обидно и грустно до слез, ведь от нас ушла легенда.
Мейсон был удостоен двух премий "Эмми", а также специальной премии "Тони". Одну из "Эмми" он получил за роль в мультсериале "Симпсоны". Он озвучивал отца клоуна Красти. Его постановка The World According to Me ставилась на Бродвее, за которую он также был удостоен премии "Эмми".
Напомним, что американская актриса кино и ТВ и танцовщица Беверли Джоанн Линвилл умерла в Лос-Анджелесе на 94-м году жизни.
Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.
Также Politeka писала, что актриса и балерина Виолетта Прохорова умерла в Италии.