Его смех и шутки навсегда останутся в сердцах миллионов людей

Джеки Мейсон, американский стенд-ап комик, сценарист и продюсер, скончался в возрасте 93 лет. Что стало причиной смерти знаменитости неизвестно.

Об этом сообщил адвокат артиста изданию The New York Times.

Джеки Мейсон окончил Городской колледж Нью-Йорка со степенью бакалавр искусств, готовился стать раввином. Но, прослужив в синагоге три года, выбрал путь комика.



Вспыльчивый Мейсон был известен своим острым умом и проницательными социальными комментариями, часто о различиях между евреями и неевреями, мужчинами и женщинами, не раз шутил над собственными недостатками.

Мейсон называл себя наблюдателем, который смотрит на людей и учится. На основании этих наблюдений он придумывал свои шутки, а затем пробовал рассказывал их друзьям. Шутки Мейсона покорили весь мир, потому многим его поклонникам обидно и грустно до слез, ведь от нас ушла легенда.

Мейсон был удостоен двух премий "Эмми", а также специальной премии "Тони". Одну из "Эмми" он получил за роль в мультсериале "Симпсоны". Он озвучивал отца клоуна Красти. Его постановка The World According to Me ставилась на Бродвее, за которую он также был удостоен премии "Эмми".

