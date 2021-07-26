22-річний Олександр Каленик загадково зник у Тернопільській області

Як розповіла мати хлопця Світлана Михальчук, Олександр у квітні повернувся із заробітків з Польщі, він побув вдома всього 20 хвилин і сказав, що їде до дівчини в Луцьк.

Після цього зв'язок з ним пропав, повідомляє fainemisto.tv.

"У квітні він повернувся з-за кордону, пробув у будинку 20 хвилин, привіз солодощі. Помився, показав кільце і сказав, що їде до дівчини. І пішов. Час від часу дзвонив, а потім несподівано перестав", — розповіла Світлана Михальчук.

Мати Олександра також зазначила, що вона думала, що її син повернувся до Польщі на роботу, через що не відразу звернулася в поліцію. Однак батько Олександра, який живе в Польщі, подзвонив і повідомив, що сина немає.

Хрещена хлопця Галина Черняк була останньою, хто з ним спілкувався. Це сталося ще 9 червня, після цього зв'язок з молодою людиною зник - він не дзвонив і не відповідав на дзвінки.

Дівчина, до якої повинен був їхати Олександр, сказала, що нічого не знає про його долю і попросила її не турбувати, оскільки у неї є діти і хлопець. Знайомі Олександра також розповіли, що їм про нього нічого не відомо. Тижні пошуків нічого не дали.

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