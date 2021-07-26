22-летний Александр Каленик загадочно исчез в Тернопольской области

Как рассказала мать парня Светлана Михальчук, Александр в апреле вернулся с заработков из Польши, он побыл дома всего 20 минут и сказал, что едет к девушке в Луцк.

После этого связь с ним пропала, сообщает fainemisto.tv.

"В апреле он вернулся из-за границы, пробыл в доме 20 минут, привез сладости. Помылся, показал кольцо и сказал, что едет к девушке. И ушел. Время от времени звонил, а потом неожиданно перестал", — рассказала Светлана Михальчук.

Мать Александра также отметила, что она думала, что ее сын вернулся в Польшу на работу, из-за чего не сразу обратилась в полицию. Однако отец Александра, который живет в Польше, позвонил и сообщил, что сына нет.

Крестная парня Галина Черняк была последней, кто с ним общался. Это произошло еще 9 июня, после этого связь с молодым человеком пропала - он не звонил и не отвечал на звонки.

Девушка, к которой должен был ехать Александр, сказала, что ничего не знает о его судьбе и попросила ее не беспокоить, поскольку у нее есть дети и парень. Знакомые Александра также рассказали, что им о нем ничего не известно. Недели поисков ничего не дали.

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