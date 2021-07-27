У Запоріжжі 3-річна дівчинка ледь не випала з вікна

Як передає Politeka.net, подробиці інциденту розповіли в сюжеті "ТСН"(щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



Малятко, яке звисало з відчиненого вікна, побачив нацгвардієць.

Хлопець відразу ж кинувся їй на допомогу. На опублікованих кадрах видно, як військовий заліз по трубах до вікна (благо, що це був тільки другий поверх) і не дав їй впасти.

Дівчинка зізналася, що пішла шукати маму через відкрите вікно.

Як виявилося, в квартирі перебувала ще одна дитина - її сестра, якій було всього рік і сім місяців.

Спочатку вдалося знайти тільки дідуся дівчаток, але той не зміг пояснити, чому дорослі залишили дочок одних вдома.

Пізніше з'ясувалося, що мама пішла до подруги, залишивши дітей вдома одних. Вона прийшла до правоохоронців лише на ранок наступного дня.



Зараз обидві дівчинки перебувають під наглядом лікарів.

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