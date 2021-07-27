В Запорожье 3-летняя девочка едва не выпала из окна

Как передает Politeka.net, подробности инцидента рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)



Малышку, которая свисали из открытого окна, увидел нацгвардеец.

Парень сразу же бросился ей на помощь. На опубликованных кадрах видно, как военный залез по трубам к окну (благо, что это был только второй этаж) и не дал ей упасть.

Девочка призналась, что пошла искать маму через открытое окно.

Как оказалось, в квартире находился еще один ребенок - ее сестра, которой было всего год и семь месяцев.

Сначала удалось найти только дедушку девочек, но тот не смог объяснить, почему взрослые оставили дочерей одних дома.

Позже выяснилось, что мама ушла к подруге, оставив детей дома одних. Она пришла к правоохранителям только на утро следующего дня.



Сейчас обе девочки находятся под наблюдением врачей.

Напомним, двухлетняя девочка выпала из окна в Харькове, детали несчастья: "пока отец занимался..."

Как сообщала Politeka, в больнице Одессы ушла из жизни 13-летняя девочка, не дожив до дня рождения всего неделю: детали трагедии

Также Politeka писала, что трагедией закончился отдых отца с сыном на Одесчине: "тело мальчика нашли..."