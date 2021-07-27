На Черкащині дворічна дівчинка розгулювала залізницями

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті поліції охорони області.

Інцидент стався ввечері, 26 липня.

До правоохоронців звернувся мама дівчинки, яка повідомила, що її дочка зникла безвісти.

"За словами матері, поки вона займалася прибиранням, діти грали у дворі, але через кілька хвилин вона не виявила маленьку дитину", - йдеться в повідомленні.

Уникнути трагедії і розшукати дівчинку вдалося завдяки чоловікові, який побачив її йде по залізничних коліях.

Знайдену дівчинці поліцейські передали наляканій матері.



Зазначимо, що в Україні найчастіше пропадають діти підліткового віку.

Основними причинами зникнення є складні відносини з батьками і спроби довести свою незалежність і самостійність.

Нагадаємо, дитина зникла з лікарні: черговий лікар розкрив подробиці.

Як повідомляла Politeka, трагедія сталася з бабусею, яку шукала сотня людей: "відразу після виписки з лікарні"

Також Politeka писала, що біда трапилася з трирічною дитиною на дитячому майданчику.