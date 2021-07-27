На Черкассчине двухлетняя девочка разгуливала по железным путям

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте полиции охраны области.

Инцидент произошел вечером, 26 июля.

К правоохранителям обратился мама девочки, которая сообщила, что ее дочь исчезла без вести.

"По словам матери, пока она занималась уборкой, дети играли во дворе, но через несколько минут она не обнаружила маленького ребенка", - говорится в сообщении.

Избежать трагедии и разыскать девочку удалось благодаря мужчине, который увидел ее идущую по железнодорожным путям.

Найденную девочке полицейские передали напуганной матери.



Отметим, что в Украине чаще всего пропадают дети подросткового возраста.

Основными причинами исчезновения являются сложные отношения с родителями и попытки доказать свою независимость и самостоятельность.



Напомним, ребенок исчез из больницы: дежурный врач раскрыл подробности.

Как сообщала Politeka, трагедия произошла с бабушкой, которую искала сотня людей: "сразу после выписки из больницы"

Также Politeka писала, что беда случилась с трехлетним ребенком на детской площадке.