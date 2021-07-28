У Київській області зникли діти

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

У селищі Козин зник 15-річний Микола Радзевич.

Останній раз хлопця помітили на камерах відеоспостереження на вході в станцію метро Видубичі в Києві.

Прикмети хлопця: на вигляд 16-17 років, зріст 175 см, повної статури, волосся коротке темно-русяве, обличчя овальне, очі карі, на лівій щоці має родиму пляму.

Був одягнений: в чорну футболку, чорні шорти і чорні кросівки.

У бучанському районному управлінні поліції встановлюють місце перебування 14-річного Ратнам Едісона Робінсона.

У поліцію звернулася мати з проханням знайти її зниклого сина, який пішов з дому в селищі Гостомель.

Особливі прикмети: на вигляд 13-14 років, зріст 150 см, худорлявої статури, темне коротке пряме волосся, смаглява шкіра.

Також зникла 16-річна Анжеліка Задорожна в селі Княжичі Київської області.

Прикмети: на вигляд 17 років, зріст 170 см, худорлявої статури, волосся чорне до плечей, верхівка фарбована в червоний колір, обличчя овальне, очі зелені.

Станом на 12: 30 в поліції з'явилася інформація, що дівчина знайшлася.

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