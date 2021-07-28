В Киевской области пропали дети

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области.

В поселке Козин пропал 15-летний Николай Радзевич.

Последний раз парня заметили на камерах видеонаблюдения на входе в станцию метро Выдубичи в Киеве.

Приметы парня: на вид 16-17 лет, рост 175 см, полного телосложения, волосы короткие темно-русые, лицо овальное, глаза карие, на левой щеке имеет родимое пятно.

Был одет: в черную футболку, черные шорты и черные кроссовки.

В Бучанском районном управлении полиции устанавливают место пребывания 14-летнего Ратнам Эдисона Робинсона.

В полицию обратилась мать с просьбой найти ее пропавшего сына, который ушел из дома в поселке Гостомель.

Особые приметы: на вид 13-14 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, темные короткие прямые волосы, смуглая кожа.

Также пропала 16-летняя Анжелика Задорожная в селе Княжичи Киевской области.

Приметы: на вид 17 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы черные до плеч, макушка крашеная в красный цвет, лицо овальное, глаза зеленые.

По состоянию на 12:30 в полиции появилась информация, что девушка нашлась.

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