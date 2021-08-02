Дмитро Харатьян змусив шанувальників переживати через свій "пошарпаний" зовнішній вигляд

Так, 61-річний актор, з застудженим голосом і червоними очима, засвітився на кадрах, опублікованих в Instagram режисером нових "гардемаринів" Світланою Дружиніною, передає Politeka.net.

У завершальні дні зйомок Харатьян з колегами взяв участь у бліц-інтерв'ю, як то кажуть, на пам'ять. Останнім часом актор рідко виходить у світ, тому будь-яка його поява - викликає ажіотаж у користувачів Мережі.

Дмитро постав у кадрі в оточенні інших акторів. Багато хто звернув увагу на його хворобливий вигляд, висловивши свої побоювання в коментарях. Можливо, його зовнішність була пов'язана із роллю і це був всього лише грим.

"Що з очима Дмитра? Він не хворий? - швидше за все сильний вітер і морська вода (там часто штормить і вітри дуже сильні), та й продути могло... - очі неприродно червоні, як у простиглої людини, хоча можливо від вітру"

"Здрастуйте! Що з Дмитром? Хворіє?"

"Харатьяна так загримували, як ніби алкоголік?"

До цього Дружиніна виставляла відео з прощальної вечірки, яку влаштували актори "Гардемаринів".

"Мої дорогі, ми завершили зйомки 5 частини нашої саги 🔥 Пройдено великий складний шлях, він пройдений гідно і з повною віддачею! Я дякую всій команді - за всі ці дні, що ми провели пліч-о-пліч назустріч до нашої спільної мети 🎥 🎞 Тепер наше завдання змонтувати і озвучити фільм, щоб вже до майбутнього року із задоволенням підготувати до прокату відразу дві картини", - заявляла режисер.

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