Дмитрий Харатьян заставил поклонников переживать из-за своего "потрепанного" внешнего вида
Так, 61-летний актер, с простуженным голосом и красными глазами, засветился на кадрах, опубликованных в Инстаграм режиссером новых "Гардемаринов" Светланой Дружининой, передает Politeka.net.
В завершающие дни съемок Харатьян с коллегами принял участие в блиц-интервью, как говорится, на память. В последнее время актер редко выходит в свет, поэтому любое его появление - вызывает ажиотаж у пользователей Сети.
Дмитрий предстал в кадре в окружении других актеров. Многие обратили внимание на его болезненный вид, выразив свои опасения в комментариях. Возможно, его внешность была связана с ролью и это был всего лишь грим.
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"Что с глазами Дмитрия? Он не болен? - скорее всего сильный ветер и морская вода (там часто штормит и ветра очень сильные), да и продуть могло... - глаза неестественно красные, как у простывшего человека, хотя возможно от ветра"
"Здравствуйте! Что с Дмитрием? Болеет?"
"Харатьяна так загримировали, как будто алкоголик?"
До этого Дружинина выставляла видео с прощальной вечеринки, которую устроили актеры "Гардемаринов".
"Мои дорогие, мы завершили съемки 5 части нашей саги 🔥 Пройден большой сложный путь, он пройден достойно и с полной отдачей! Я благодарю всю команду - за все эти дни, что мы провели плечом к плечу навстречу к нашей общей цели🎥🎞 Теперь наша задача смонтировать и озвучить фильм, чтобы уже к будущему году с удовольствием подготовить к прокату сразу две картины", - заявляла режиссер.
Напомним, что Тарзан, Киркоров, "гардемарин" Харатьян и другие внезапно поседевшие звезды, фото: "Пора уж угомониться"
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