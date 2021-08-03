Найближчим часом в Україні знову можуть ввести локдаун

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура. За його словами, українці повинні розуміти, що в найближчі кілька років країна буде жити в такому режимі.

Нові обмеження у зв'язку з поширенням вірусу планую ввести в кінці літа – на початку осені.

"Ця зараза не піде. Щоб її побороти, нам всім треба дотримуватися елементарних правил поведінки", - заявив Качура, додавши, що в такому випадку не доведеться вводити додаткових локдаунів.

Зазначимо, що головний санітарний лікар України Ігор Кузін раніше заявляв, що карантинні обмеження переглядатимуть з урахуванням епідеміологічної обстановки в Україні, пише «РБК-Україна». Додаткових обмежень у відомстві вводити не планують, проте школам в деяких зонах буде заборонено працювати, якщо менше 80% співробітників будуть щеплені.

Відомо, що в Кабміні розглядають можливість частково послабити карантин для тих, хто вакцинувався. В цілому ж, у відомстві будуть дивитися на показники по захворюваності, а також рівень вакцинації населення. Така ж заява раніше звучала від нардепа Михайла Радуцького, який заявляв, що Україна буде змушена вводити обмеження для невакцинованих людей, якщо ситуація з епідемією погіршиться.

Нагадаємо, що у Міністерстві охорони здоров'я розповіли про продовження карантину: ситуація з вірусом погіршується.

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