В ближайшее время в Украине снова могут ввести локдаун

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал нардеп от "Слуги народа" Александр Качура. По его словам, украинцы должны понимать, что в ближайшие несколько лет страна будет жить в таком режиме.

Новые ограничения в связи с распространением вируса планирую ввести в конце лета – в начале осени.

«Эта зараза не уйдет. Чтобы ее побороть, нам всем надо соблюдать элементарные правила поведения», - заявил Качура, добавив, что в таком случае не придется вводить дополнительных локдаунов.

Отметим, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин ранее заявлял, что карантинные ограничения будут пересматривать с учетом эпидемиологической обстановки в Украине, пишет «РБК-Украина». Дополнительных ограничений в ведомстве вводить не планируют, однако школам в некоторых зонах будет запрещено работать, если менее 80% сотрудников будут привиты.

Известно, что в Кабмине рассматривают возможность частично ослабить карантин для тех, кто вакцинировался. В целом же, в ведомстве будут смотреть на показатели по заболеваемости, а также уровень вакцинирования населения. Такое же заявление ранее звучало от нардепа Михаила Радуцкого, который заявлял, что Украина будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных людей, если ситуация с эпидемией ухудшится.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения рассказали о продлении карантина: ситуация с вирусом ухудшается.

Как сообщала Politeka, проезд в общественном транспорте подорожал: где цена поднялась аж в два раза.

Также Politeka писала, что с 5 августа из-за нового штамма вируса будут введены новые ограничения: что нужно знать.