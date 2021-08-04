На Житомирщині 6-річна дитина потонула у водоймі

Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.

Трагічний інцидент стався 3 серпня в місті Малин.

Те, що його син зник, батьки помітили ввечері. Його батько припустив, що хлопчик в напрямку парку.



Спочатку вони вели пошуки самостійно, і навіть встигли опублікувати заклик про допомогу в соцмережах.

Прийшовши в парк, чоловік побачив взуття свого сина і кинувся у воду.

"Пірнувши, він знайшов хлопчика на дні. Тільки тоді про подію повідомили в поліцію", - йдеться в повідомленні.

Наразі слідчі з'ясовують більш детальні обставини трагедії.

Варто відзначити, що статистика смертності на водоймах України в цьому році майже в два рази перевищує аналогічний показник в 2020.

Рятувальники кажуть, що головними причинами трагедій на воді причиною є купання в не обладнаних для цього місцях і купання в нетверезому стані.

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