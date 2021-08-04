На Житомирщині 6-річна дитина потонула у водоймі
Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.
Трагічний інцидент стався 3 серпня в місті Малин.
Те, що його син зник, батьки помітили ввечері. Його батько припустив, що хлопчик в напрямку парку.
Спочатку вони вели пошуки самостійно, і навіть встигли опублікувати заклик про допомогу в соцмережах.
Прийшовши в парк, чоловік побачив взуття свого сина і кинувся у воду.
Дочка Максима Галкіна "перетанцювала" внучку Пугачової: "Ліза - це щось!"
Лікарі не пускають до побитого танцюриста Дорофєєвої, в якому він зараз стані: "Прошу допомоги..."
Перестало битися серце зірки культових серіалів: "Нещодавно відсвяткував ювілей"
Прийомна дочка Потапа молиться після трагедії у Дорофєєвої: "Господи, дай сил..."
Українцям вирішено роздати по 2 тисячі гривень: стало відомо, кому чекати грошей
"Пірнувши, він знайшов хлопчика на дні. Тільки тоді про подію повідомили в поліцію", - йдеться в повідомленні.
Наразі слідчі з'ясовують більш детальні обставини трагедії.
Варто відзначити, що статистика смертності на водоймах України в цьому році майже в два рази перевищує аналогічний показник в 2020.
Рятувальники кажуть, що головними причинами трагедій на воді причиною є купання в не обладнаних для цього місцях і купання в нетверезому стані.
Як Politeka писала, що юний хлопець загадково загинув у Києві, рідні звернулися за допомогою.
Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в холодне море і потонула.