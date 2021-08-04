На Житомирщине 6-летний ребенок утонул в водоеме

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Трагический инцидент произошел 3 августа в городе Малин.

То, что его сын исчез, родители заметили вечером. Его отец предположил, что мальчик в направлении парка.



Сначала они вели поиски самостоятельно, и даже успели опубликовать призыв о помощи в соцсетях.

Пришев в парк, мужчина увидел обувь своего сына и бросился в воду.

"Нырнув, он нашел мальчика на дне. Только тогда о происшествии сообщили в полицию", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи выясняют более подробные обстоятельства трагедии.

Стоит отметить, что статистика смертности на водоемах Украины в этом году почти в два раза превышает аналогичный показатель в 2020.

Спасатели говорят, что главными причинами трагедий на воде причиной являются купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.

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