На Житомирщине 6-летний ребенок утонул в водоеме
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
Трагический инцидент произошел 3 августа в городе Малин.
То, что его сын исчез, родители заметили вечером. Его отец предположил, что мальчик в направлении парка.
Сначала они вели поиски самостоятельно, и даже успели опубликовать призыв о помощи в соцсетях.
Пришев в парк, мужчина увидел обувь своего сына и бросился в воду.
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"Нырнув, он нашел мальчика на дне. Только тогда о происшествии сообщили в полицию", - говорится в сообщении.
Сейчас следователи выясняют более подробные обстоятельства трагедии.
Стоит отметить, что статистика смертности на водоемах Украины в этом году почти в два раза превышает аналогичный показатель в 2020.
Спасатели говорят, что главными причинами трагедий на воде причиной являются купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.
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Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.