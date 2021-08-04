На Буковині родина з маленькими дітьми потрапила до лікарні
Батьки, бабуся та двоє дітей віком 12 років, потрапили до лікарні. Як виявилося в Чернівецькій області вся сім'я отруїлася грибами.
Про це повідомили У ДСНС у Чернівецькій області.
Вдалося дізнатися, що постраждалі з міста Новодністровськ Дністровського району. Напередодні вони збирали гриби, які приготували і з'їли. Після цього у людей погіршилося самопочуття. Їх госпіталізували з діагнозом"отруєння грибами". Постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.
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Медична директор Путильської лікарні Олена Карпенко в коментарі "Громадському" пояснила, що неправильна термічна обробка грибів викликала порушення шлунково-кишкового тракту. Отруйних вони не збирали і не готували. Зараз сім'я відчуває себе вже краще.
Варто відзначити, що завжди необхідно ретельно оглядати кожен гриб, зібраний в лісі. Тому що є гриби їстівні, благородні, а є і неїстівні, отруйні, які вживати в їжу ні в якому вигляді не можна. Перебирати гриби потрібно завжди, навіть хороші.
Там можуть бути і червиві, і старі гриби (в них накопичуються продукти обміну речовин), і можуть виникнути розлади травлення.
Нагадаємо, що стали відомі перші подробиці масового отруєння студентів.
Як повідомляла Politeka, сталося масове отруєння дітей у дитячому садку, терміново приїхали швидкі.
Також Politeka писала, що в одній зі шкіл Хортицького району дві учениці отруїлися невідомою речовиною.