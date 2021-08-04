На Буковине семья с маленькими детьми попала в больницу

Родители, бабушка и двое детей в возрасте 12 лет, попали в больницу. Как оказалось в Черновицкой области вся семья отравилась грибами.

Об этом сообщили в ГСЧС в Черновицкой области.

Удалось узнать, что пострадавшие из города Новоднестровск Днестровского района. Накануне они собирали грибы, которые приготовили и съели. После этого у людей ухудшилось самочувствие. Их госпитализировали с диагнозом "отравление грибами". Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Медицинская директор Путильской больницы Елена Карпенко в комментарии "Общественном" объяснила, что неправильная термическая обработка грибов вызвала нарушения желудочно-кишечного тракта. Ядовитых они не собирали и не готовили. Сейчас семья чувствует себя уже лучше.

Стоит отметить, что всегда необходимо тщательно осматривать каждый гриб, собранный в лесу. Потому что есть грибы съедобные, благородные, а есть и несъедобные, ядовитые, которые употреблять в пищу ни в каком виде нельзя. Перебирать грибы нужно всегда, даже хорошие.

Там могут быть и червивые, и старые грибы (в них накапливаются продукты обмена веществ), и могут возникнуть расстройства пищеварения.

Напомним, что стали известные первые подробности массового отравления студентов.

Как сообщала Politeka, произошло массовое отравление детей в детском саду, срочно приехали скорые.

Также Politeka писала, что в одной из школ Хортицкого района две ученицы отравились неизвестным веществом.