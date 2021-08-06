Дівчина не впоралася з керуванням

У Києві дівчина на джипі влетіла в МАФи

Про це повідомляє dtp.kiev.ua

Аварія трапилася на вул.Олександра Мишуги.

За попередньою інформацією, дівчина за кермом елітного позашляховика злетіла з проїжджої частини і знесла два МАФи з квітами і тютюновими виробами.

На місце крім поліції і швидкої довелося викликати рятувальників, щоб деблокувати авто.

За словами очевидців, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, у Києві 9-річний хлопчик на Tesla скоїв ДТП.

На столичній Троєщині дев'ятирічний хлопчик потрапив в аварію.

Батько посадив сина за кермо Tesla, щоб навчити його водити, "урок" проходив на території закритого торгового центру.

Крім того, неповнолітній хлопчик їздив вулицями з щільним трафіком.

Попередньо встановлено, що хлопець, розгубившись сильно натиснув на педаль газу - Tesla влетіла на парковку і протаранила Chevrolet.

Постраждалих внаслідок ДТП немає.

Патрульні склали на батька хлопчика протоколи.