У Києві дівчина на джипі влетіла в МАФи
Про це повідомляє dtp.kiev.ua
Аварія трапилася на вул.Олександра Мишуги.
За попередньою інформацією, дівчина за кермом елітного позашляховика злетіла з проїжджої частини і знесла два МАФи з квітами і тютюновими виробами.
На місце крім поліції і швидкої довелося викликати рятувальників, щоб деблокувати авто.
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За словами очевидців, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, у Києві 9-річний хлопчик на Tesla скоїв ДТП.
На столичній Троєщині дев'ятирічний хлопчик потрапив в аварію.
Батько посадив сина за кермо Tesla, щоб навчити його водити, "урок" проходив на території закритого торгового центру.
Крім того, неповнолітній хлопчик їздив вулицями з щільним трафіком.
Попередньо встановлено, що хлопець, розгубившись сильно натиснув на педаль газу - Tesla влетіла на парковку і протаранила Chevrolet.
Постраждалих внаслідок ДТП немає.
Патрульні склали на батька хлопчика протоколи.
До слова, у Києві в ДТП постраждали діти, кадри: на повному ходу влетіла в авто.
Як повідомляла Politeka, водій під впливом психотропних речовин влаштував патрульним перегони центром Києва та потрапив у ДТП.
Також Politeka писала, що водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.