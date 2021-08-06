Девушка не справилась с управлением

В Киеве девушка на джипе влетела в МАФы

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

Авария случилась на ул. Александра Мишуги.

По предварительной информации, девушка за рулем элитного внедорожника слетела с проезжей части и снесла два МАФа с цветами и табачными изделиями.

На место помимо полиции и скорой пришлось вызывать спасателей, чтобы деблокировать авто.

По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.

Напомним, в Киеве 9-летний мальчик на Tesla совершил ДТП.

На столичной Троещине девятилетний мальчик попал в аварию.

Отец посадил сына за руль Tesla, чтобы научить его водить, "урок" проходил на территории закрытого торгового центра.

Кроме того, несовершеннолетний мальчик ездил по улицам с плотным трафиком.

Предварительно установлено, что парень, растерявшись сильно нажал на педаль газа - Tesla влетела на парковку и протаранила Chevrolet.

Пострадавших в результате ДТП нет.

Патрульные составили на отца мальчика протоколы.