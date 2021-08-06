В Киеве девушка на джипе влетела в МАФы
Об этом сообщает dtp.kiev.ua
Авария случилась на ул. Александра Мишуги.
По предварительной информации, девушка за рулем элитного внедорожника слетела с проезжей части и снесла два МАФа с цветами и табачными изделиями.
На место помимо полиции и скорой пришлось вызывать спасателей, чтобы деблокировать авто.
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По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.
Напомним, в Киеве 9-летний мальчик на Tesla совершил ДТП.
На столичной Троещине девятилетний мальчик попал в аварию.
Отец посадил сына за руль Tesla, чтобы научить его водить, "урок" проходил на территории закрытого торгового центра.
Кроме того, несовершеннолетний мальчик ездил по улицам с плотным трафиком.
Предварительно установлено, что парень, растерявшись сильно нажал на педаль газа - Tesla влетела на парковку и протаранила Chevrolet.
Пострадавших в результате ДТП нет.
Патрульные составили на отца мальчика протоколы.
К слову, в Киеве в ДТП пострадали дети, кадры: на полном ходу влетела в авто.
Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.
Также Politeka писала, что водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.