На одному з курортів Херсонської області помітили вкрай небезпечного хижака
2-метрового крокодила помітили на Арабатській стрілці в озері, він якраз доїдав свою жертву - качку.
Про це дізналася місцева влада і огородила водойму.
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Однією з версій є втеча з приватного зоопарку або ж з Ялтинського. У другому близько місяця тому був потоп і частина зоопарку змило в морі.
Крім того, на Арабатській стрілці є зоопарк.
Відомо, що поки місцева влада вирішувала, як виловити крокодила - він загинув.
До слова, в Маріуполі в Азовське море вилили небезпечну фарбу
У районі Центрального пляжу співробітники підрядної організації виконували ремонтні роботи на пірсі і розлили фарбу в морську воду.
Тоді берег і прибережні води забарвилися в рожевий колір і загинув мальок бичка.
Завдані збитки оцінили в 1500 гривень, а штраф винуватцям склав 136 гривень.
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