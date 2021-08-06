На одному з курортів Херсонської області помітили вкрай небезпечного хижака

2-метрового крокодила помітили на Арабатській стрілці в озері, він якраз доїдав свою жертву - качку.

Про це дізналася місцева влада і огородила водойму.

Як крокодил потрапив в озеро в Херсонській області-з'ясовують правоохоронці.

Однією з версій є втеча з приватного зоопарку або ж з Ялтинського. У другому близько місяця тому був потоп і частина зоопарку змило в морі.

Крім того, на Арабатській стрілці є зоопарк.

Відомо, що поки місцева влада вирішувала, як виловити крокодила - він загинув.

До слова, в Маріуполі в Азовське море вилили небезпечну фарбу

У районі Центрального пляжу співробітники підрядної організації виконували ремонтні роботи на пірсі і розлили фарбу в морську воду.



Тоді берег і прибережні води забарвилися в рожевий колір і загинув мальок бичка.

Завдані збитки оцінили в 1500 гривень, а штраф винуватцям склав 136 гривень.





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