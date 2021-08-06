На одном из курортов Херсонской области заметили крайне опасного хищника

2-метрового крокодила заметили на Арабатской стрелки в озере, он как раз доедал свою жертву - утку.

Об этом узнали местные власти и оградили водоем.

Как крокодил попал в озеро в Херсонской области - выясняют правоохранители.

Одной из версий является побег из частного зоопарка или же из Ялтинского. Во втором около месяца назад был потоп и часть зоопарка смыло в море.

Кроме того, на Арабатской стрелке есть зоопарк.

Известно, что пока местные власти решали, как выловить крокодила - он погиб.

К слову, в Мариуполе в Азовское море вылили опасную краску

В районе Центрального пляжа сотрудники подрядной организации выполняли ремонтные работы на пирсе и разлили краску в морскую воду.



Тогда берег и прибрежные воды окрасились в розовый цвет и погиб малек бычка.

Нанесенный ущерб оценили в 1500 гривен, а штраф виновникам составил 136 гривен.





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