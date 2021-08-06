На одном из курортов Херсонской области заметили крайне опасного хищника
2-метрового крокодила заметили на Арабатской стрелки в озере, он как раз доедал свою жертву - утку.
Об этом узнали местные власти и оградили водоем.
Как крокодил попал в озеро в Херсонской области - выясняют правоохранители.
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Одной из версий является побег из частного зоопарка или же из Ялтинского. Во втором около месяца назад был потоп и часть зоопарка смыло в море.
Кроме того, на Арабатской стрелке есть зоопарк.
Известно, что пока местные власти решали, как выловить крокодила - он погиб.
К слову, в Мариуполе в Азовское море вылили опасную краску
В районе Центрального пляжа сотрудники подрядной организации выполняли ремонтные работы на пирсе и разлили краску в морскую воду.
Тогда берег и прибрежные воды окрасились в розовый цвет и погиб малек бычка.
Нанесенный ущерб оценили в 1500 гривен, а штраф виновникам составил 136 гривен.
Напомним, отдыхающим запретили купаться на пляжах Одессы: список опасных мест
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