У Києві проведуть військові навчання

Про це повідомляє прес-служба Шевченківської райдержадміністрації в Києві 6 серпня.

Так, у Києві з 7 по 13 серпня проведуть навчальні збори з практичним призовом військовозобов'язаних та резервістів територіальної оборони міста Києва. У цей час відпрацьовуватимуть практичні дії з оборони столиці.

Зокрема, відбудуться навчання з використанням холостих патронів і навчальних вибухових пристроїв.

"Тому киян просять не лякатися гучних звуків. Полігони в цей час будуть в оточенні правоохоронцями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Києві 27-річний чоловік вирішив постріляти в людей, які образили його брата, але потрапив у власних батьків.

Вогонь він відкрив у забитому людьми нічному закладі у Василькові Київської області.

Як з'ясували правоохоронці, під час відпочинку в місцевому нічному клубі між двома молодими людьми стався конфлікт.

Образившись на опонента, один з учасників конфлікту подзвонив своїм батькам і братові і повідомив, що його б'ють і ображають. Батьки хлопця відразу приїхали на місце інциденту і вступили в сварку.

Обурившись поведінкою нахаба і прагнучи вже заступитися за брата, 27-річний чоловік взяв з автомобіля пістолет і почав стріляти в натовп. В результаті стрілянини поранення отримали батьки хулігана і ще двоє присутніх.

Якщо зловмисника визнають винним, йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.

До слова, стрілянина прогриміла в центрі Києва-поранений хлопець втік і просив про допомогу.

Як Politeka писала, хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця.

Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї.