В Киеве проведут военные учения

Об этом сообщает пресс-служба Шевченковской райгосадминистрации в Киеве 6 августа.

Так, в Киеве с 7 по 13 августа проведут учебные сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов территориальной обороны города Киева. В это время будут отрабатывать практические действия по обороне столицы.

В частности, состоятся учения с использованием холостых патронов и учебных взрывных устройств.

"Поэтому киевлян просят не пугаться громких звуков. Полигоны в это время будут в окружении правоохранителями", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве 27-летний мужчина решил пострелять в людей, которые обидели его брата, но попал в собственных родителей.

Огонь он открыл в забитом людьми ночном заведении в Василькове Киевской области.

Как выяснили правоохранители, во время отдыха в местном ночном клубе между двумя молодыми людьми произошел конфликт.

Обидевшись на оппонента, один из участников конфликта позвонил своим родителям и брату и сообщил, что его бьют и обижают. Родители парня сразу приехали на место инцидента и вступили в ссору.

Возмутившись поведением наглеца и стремясь уже заступиться за брата, 27-летний мужчина взял из автомобиля пистолет и начал стрелять в толпу. В результате стрельбы ранения получили родители хулигана и еще двое присутствующих.

Если злоумышленника признают виновным, ему грозит от 3 до 7 лет заключения.

К слову, стрельба прогремела в центре Киева - раненый парень бежал и просил о помощи.

Как Politeka писала, парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.

Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.