У Києві 26-річний онук знущався над власною бабусею

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Хлопець здійснював домашнє насильство по відношенню до своєї бабусі-він не випускав її з квартири, забирав гроші і погрожував розправою.

Онук довів бабусю до психічного розладу.

"Щоб зробити життя бабусі нестерпним, чоловік оселився в загальному коридорі будинку біля її квартири, позбавляв її можливості виходити з квартири, погрожував фізичною розправою. Побоюючись за своє життя, а також за життя своєї дочки і неповнолітнього онука, потерпіла була змушена віддавати кривдникові останні гроші і готувати йому їжу", - розповіли в прес-службі прокуратури

Відомо, що зараз кривдник літньої жінки перебуває під вартою.

До слова, чоловік посварився зі своєю дівчиною і вирішив жорстко "покарати" її сім'ю

Раніше судимий за вбивство і грабіж чоловік вбив рідних дівчини , в тому числі 8-річну дівчинку.

У селі Джирим, що в Хакасії, загинула 56-річна мати дівчини, її 8-річна внучка, 19-річний син, 58-річний співмешканець і його брат-близнюк.

Підозрюваного у вбивстві затримали. 36-річний місцевий житель розповів, що він був закоханий у дівчину, вони навіть зустрічалися. Але через деякий час вона поїхала з села і пізніше по телефону намагалася розірвати з ним стосунки і сказала, що у неї з'явився інший чоловік.

Вночі чоловік вживав алкоголь, а вранці вбив сім'ю дівчини.

Після цього він хотів повіситися, але передумав і пішов до одного, де і подзвонив дівчині і розповів про те, що трапилося.

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