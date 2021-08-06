У Києві 26-річний онук знущався над власною бабусею
Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.
Хлопець здійснював домашнє насильство по відношенню до своєї бабусі-він не випускав її з квартири, забирав гроші і погрожував розправою.
Онук довів бабусю до психічного розладу.
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"Щоб зробити життя бабусі нестерпним, чоловік оселився в загальному коридорі будинку біля її квартири, позбавляв її можливості виходити з квартири, погрожував фізичною розправою. Побоюючись за своє життя, а також за життя своєї дочки і неповнолітнього онука, потерпіла була змушена віддавати кривдникові останні гроші і готувати йому їжу", - розповіли в прес-службі прокуратури
Відомо, що зараз кривдник літньої жінки перебуває під вартою.
До слова, чоловік посварився зі своєю дівчиною і вирішив жорстко "покарати" її сім'ю
Раніше судимий за вбивство і грабіж чоловік вбив рідних дівчини , в тому числі 8-річну дівчинку.
У селі Джирим, що в Хакасії, загинула 56-річна мати дівчини, її 8-річна внучка, 19-річний син, 58-річний співмешканець і його брат-близнюк.
Підозрюваного у вбивстві затримали. 36-річний місцевий житель розповів, що він був закоханий у дівчину, вони навіть зустрічалися. Але через деякий час вона поїхала з села і пізніше по телефону намагалася розірвати з ним стосунки і сказала, що у неї з'явився інший чоловік.
Вночі чоловік вживав алкоголь, а вранці вбив сім'ю дівчини.
Після цього він хотів повіситися, але передумав і пішов до одного, де і подзвонив дівчині і розповів про те, що трапилося.
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