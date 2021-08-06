В Киеве 26-летний внук издевался над собственной бабушкой

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Парень совершал домашнее насилие по отношению к своей бабушке - он не выпускал ее из квартиры, забирал деньги и угрожал расправой.

Внук довел бабушку до психического расстройства.

"Чтобы сделать жизнь бабушки невыносимой, мужчина поселился в общем коридоре дома у ее квартиры, лишал ее возможности выходить из квартиры, угрожал физической расправой. Опасаясь за свою жизнь, а также за жизнь своей дочери и несовершеннолетнего внука, потерпевшая была вынуждена отдавать обидчику последние деньги и готовить ему еду", — рассказали в пресс-службе прокуратуры

Известно, что сейчас обидчик пожилой женщины находится под стражей.

К слову, мужчина поссорился со своей девушкой и решил жестко "наказать" ее семью

Ранее судимый за убийство и грабеж мужчина убил родных девушки , в том числе 8-летнюю девочку.

В селе Джирим, что в Хакасии, погибла 56-летняя мать девушки, ее 8-летняя внучка, 19-летний сын, 58-летний сожитель и его брат-близнец.

Подозреваемого в убийстве задержали. 36-летний местный житель рассказал, что он был влюблен в девушку, они даже встречались. Но спустя время она уехала из села и позже по телефону пыталась разорвать с ним отношения и сказала, что у нее появился другой мужчина.

Ночью мужчина употреблял алкоголь, а утром убил семью девушки.

После этого он хотел повеситься, но передумал и пошел к другу, где и позвонил девушке и рассказал о случившемся.

Напомним, что в Украине неадекват взялся за нож и порезал людей на остановке: что известно

Как сообщала Politeka, в ТЦ молодые люди устроили резню: кадры с места происшествия

Также Politeka писала, иностранцы устроили поножовщину в украинском ресторане: что известно