Батько дізнався про це випадково

У Києві діти знайшли в лісі снаряд

У Голосіївському районі діти знайшли в лісі предмет, схожий на снаряд і з минулого року вони не розповідали про знахідку дорослим

Вони сховали небезпечний предмет, щоб грати. Батько випадково дізнався про це і відразу повідомив правоохоронцям.

Патрульні обгородили предмет схожий на снаряд, і викликали фахівців.

“Проговоріть ці правила поведінки з дитиною, поясніть небезпеку, яку містять подібні знахідки. Довірчі відносини з дитиною можуть запобігти потенційній трагедії", - зазначили поліцейські.

Нагадаємо, що в Києві незабаром проведуть військові навчання

Про це повідомляє прес-служба Шевченківської райдержадміністрації в Києві 6 серпня.

Так, у Києві з 7 по 13 серпня проведуть навчальні збори з практичним призовом військовозобов'язаних та резервістів територіальної оборони міста Києва. У цей час відпрацьовуватимуть практичні дії з оборони столиці.

Зокрема, відбудуться навчання з використанням холостих патронів і навчальних вибухових пристроїв.

"Тому киян просять не лякатися гучних звуків. Полігони в цей час будуть в оточенні правоохоронцями", - йдеться в повідомленні.

До слова, стрілянина прогриміла в центрі Києва-поранений хлопець втік і просив про допомогу.

Як Politeka писала, хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця.

Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї