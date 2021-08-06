У Києві діти знайшли в лісі снаряд
У Голосіївському районі діти знайшли в лісі предмет, схожий на снаряд і з минулого року вони не розповідали про знахідку дорослим
Вони сховали небезпечний предмет, щоб грати. Батько випадково дізнався про це і відразу повідомив правоохоронцям.
Патрульні обгородили предмет схожий на снаряд, і викликали фахівців.
“Проговоріть ці правила поведінки з дитиною, поясніть небезпеку, яку містять подібні знахідки. Довірчі відносини з дитиною можуть запобігти потенційній трагедії", - зазначили поліцейські.
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Нагадаємо, що в Києві незабаром проведуть військові навчання
Про це повідомляє прес-служба Шевченківської райдержадміністрації в Києві 6 серпня.
Так, у Києві з 7 по 13 серпня проведуть навчальні збори з практичним призовом військовозобов'язаних та резервістів територіальної оборони міста Києва. У цей час відпрацьовуватимуть практичні дії з оборони столиці.
Зокрема, відбудуться навчання з використанням холостих патронів і навчальних вибухових пристроїв.
"Тому киян просять не лякатися гучних звуків. Полігони в цей час будуть в оточенні правоохоронцями", - йдеться в повідомленні.
До слова, стрілянина прогриміла в центрі Києва-поранений хлопець втік і просив про допомогу.
Як Politeka писала, хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця.
Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї