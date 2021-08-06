В Киеве дети нашли в лесу снаряд
В Голосеевском районе дети нашли в лесу предмет, похожий на снаряд и с прошлого года они не рассказывали о находке взрослым
Они спрятали опасный предмет, чтобы играть. Отец случайно узнал об этом и сразу сообщил правоохранителям.
Патрульные огородили предмет похожий на снаряд, и вызвали специалистов.
“Проговорите эти правила поведения с ребенком, объясните опасность, которую содержат подобные находки. Доверительные отношения с ребенком могут предотвратить потенциальную трагедию", - отметили полицейские.
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Напомним, что в Киеве вскоре проведут военные учения
Об этом сообщает пресс-служба Шевченковской райгосадминистрации в Киеве 6 августа.
Так, в Киеве с 7 по 13 августа проведут учебные сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов территориальной обороны города Киева. В это время будут отрабатывать практические действия по обороне столицы.
В частности, состоятся учения с использованием холостых патронов и учебных взрывных устройств.
"Поэтому киевлян просят не пугаться громких звуков. Полигоны в это время будут в окружении правоохранителями", - говорится в сообщении.
К слову, стрельба прогремела в центре Киева - раненый парень бежал и просил о помощи.
Как Politeka писала, парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.
Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия