Отец узнал об этом случайно

В Киеве дети нашли в лесу снаряд

В Голосеевском районе дети нашли в лесу предмет, похожий на снаряд и с прошлого года они не рассказывали о находке взрослым

Они спрятали опасный предмет, чтобы играть. Отец случайно узнал об этом и сразу сообщил правоохранителям.

Патрульные огородили предмет похожий на снаряд, и вызвали специалистов.

“Проговорите эти правила поведения с ребенком, объясните опасность, которую содержат подобные находки. Доверительные отношения с ребенком могут предотвратить потенциальную трагедию", - отметили полицейские.

Напомним, что в Киеве вскоре проведут военные учения

Об этом сообщает пресс-служба Шевченковской райгосадминистрации в Киеве 6 августа.

Так, в Киеве с 7 по 13 августа проведут учебные сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов территориальной обороны города Киева. В это время будут отрабатывать практические действия по обороне столицы.

В частности, состоятся учения с использованием холостых патронов и учебных взрывных устройств.

"Поэтому киевлян просят не пугаться громких звуков. Полигоны в это время будут в окружении правоохранителями", - говорится в сообщении.

К слову, стрельба прогремела в центре Киева - раненый парень бежал и просил о помощи.

Как Politeka писала, парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.

Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия