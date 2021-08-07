Погода в Україні 7 серпня буде дощовою в половині регіонів України
Як пише Politeka.net, грозові дощі впевнено рухаються із Заходу на Схід, атакуючи все нові і нові області. У суботу західні регіони нарешті відпочинуть від опадів, але температура там залишатиметься в межах 24-26 градусів. Тому вихідні для жителів західних областей будуть вельми комфортними.
У центральних регіонах місцями очікуються дощі, а місцями буде сухо. Температура в Києві буде в межах 24-26 градусів, а в Черкаській області близько 25-27 градусів, незважаючи на дощ.
У південних регіонах продовжиться сезон дощів. При цьому температура буде залишатися досить спекотною. Стовпчики термометра на Півдні прогріються до 29-31 градусів.
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Ще спекотніше буде в східних областях. Там у суботу очікується до 34 градусів. Сильна спека буде супроводжуватися зливами і грозовими дощами у всіх східних регіонах.
Додамо, що вже в неділю майже у всіх областях буде сухо.
Нагадаємо, що сильна спека повертається в Україну, температура підніметься вже на вихідних.
Як повідомляла Politeka, "сезон дощів" атакував українську область: синоптики попередили про грозовий фронт.
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