Що буде з погодою

Погода в Україні 7 серпня буде дощовою в половині регіонів України

Як пише Politeka.net, грозові дощі впевнено рухаються із Заходу на Схід, атакуючи все нові і нові області. У суботу західні регіони нарешті відпочинуть від опадів, але температура там залишатиметься в межах 24-26 градусів. Тому вихідні для жителів західних областей будуть вельми комфортними.

У центральних регіонах місцями очікуються дощі, а місцями буде сухо. Температура в Києві буде в межах 24-26 градусів, а в Черкаській області близько 25-27 градусів, незважаючи на дощ.

У південних регіонах продовжиться сезон дощів. При цьому температура буде залишатися досить спекотною. Стовпчики термометра на Півдні прогріються до 29-31 градусів.

Ще спекотніше буде в східних областях. Там у суботу очікується до 34 градусів. Сильна спека буде супроводжуватися зливами і грозовими дощами у всіх східних регіонах.

Додамо, що вже в неділю майже у всіх областях буде сухо.

Нагадаємо, що сильна спека повертається в Україну, температура підніметься вже на вихідних.

Як повідомляла Politeka, "сезон дощів" атакував українську область: синоптики попередили про грозовий фронт.

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