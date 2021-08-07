Что будет с погодой

Погода в Украине 7 августа будет дождливой в половине регионов Украины

Как пишет Politeka.net, грозовые дожди уверенно движутся с Запада на Восток, атакуя все новые и новые области. В субботу западные регионы наконец-то отдохнут от осадков, но температура там будет оставаться в пределах 24-26 градусов. Поэтому выходные для жителей западных областей будут весьма комфортными.

В центральных регионах местами ожидаются дожди, а местами будет сухо. Температура в Киеве будет в пределах 24-26 градусов, а в Черкасской области около 25-27 градусов, несмотря на дождь.

В южных регионах продолжится сезон дождей. При этом температура будет оставаться достаточно жаркой. Столбики термометра на Юге прогреются до 29-31 градусов.

Еще жарче будет в восточных областях. Там в субботу ожидается до 34 градусов. Сильная жара будет сопровождаться ливнями и грозовыми дождями во всех восточных регионах.

Добавим, что уже в воскресенье почти во всех областях будет сухо.

Напомним, что сильная жара возвращается в Украину, температура поднимется уже на выходных.

Как сообщала Politeka, "сезон дождей" атаковал украинскую область: синоптики предупредили о грозовом фронте.

Также Politeka писала, что сильные дожди накрыли украинскую область, улицы под водой: красноречивые кадры.