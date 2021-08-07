Дочка відомого актора Володимира Конкіна, який знявся в картині "Місце зустрічі змінити не можна", потонула торік, а зараз відбувається розгляд справи

Софія Конкіна потонула у басейні клубу "Джамп" в центрі Москви 22 вересня 2020 року. За фактом події почалося кримінальне провадження за статтею КК РФ "Надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки".

Правоохоронці встановили, що Конкіна перед відвідуванням фітнес-клубу пила вино, пише mk.ru. А присутні чоловіки не бачили моменту трагедії, і забили тривогу, коли Софія не подавала ознак життя. Офіційна причина смерті - потрапляння води в дихальні органи.

За час слідства поліцейські встановили, що спортцентр працював з підвищеною небезпекою, в ньому не було інструктора, медика та медичного кабінету. За відсутність останнього господині клубу, Анні Андриановій, неодноразово робили попередження, а днями їй пред'явлено звинувачення з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді заборони певних дій.

Власниця центру заперечує провину. За її словами, Конкіна померла в лікарні, і зараз за її клопотанням повинні провести експертизу дій медиків.

Постраждала сторона в особі батька, Володимира Конкіна, вимагає відшкодувати збиток у сумі 11 мільйонів рублів. Така сума для батька загиблої буде гарантом того, що дочка загиблої не потребуватиме нічого, і всі її базові потреби будуть покриті.

Відомо, що дочка Софії - сирота, її мати загинула, а батько в розшуку.

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