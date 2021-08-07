Дочь известного актера Владимира Конкина, снявшегося в картине "Место встречи изменить нельзя", утонула в прошлом году, а сейчас происходят разбирательства по делу

София Конкина утонула в бассейне клуба «Джамп» в центре Москвы 22 сентября 2020 года. По факту происшествия началось уголовное производство по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Правоохранители установили, что Конкина перед посещением фитнес-клуба пила вино, пишет mk.ru. А присутствующие мужчины не видели момента трагедии, и забили тревогу, когда София не подавала признаков жизни. Официальная причина смерти - попадание воды в дыхательные органы.

За время следствия полицейские установили, что спортцентр работал с повышенной опасностью, в нем не было инструктора, медика и медицинского кабинета. За отсутствие последнего хозяйке клуба, Анне Андриановой, неоднократно делали предупреждение, а на днях ей предъявлено обвинение с ходатайством об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Владелица Центра отрицает вину. По ее словам, Конкина скончалась в больнице, и сейчас по ее ходатайству должны провести экспертизу действий медиков.

Пострадавшая сторона в лице отца, Владимира Конкина, требует возместить ущерб в сумме 11 миллионов рублей. Такая сумма для отца погибшей будет гарантом того, что дочь погибшей не будет нуждаться, и все ее базовые потребности будут покрыты.

Известно, что дочь Софии - сирота, ее мать погибла, а отец в розыске.

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