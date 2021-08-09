У Київській області шукають зниклого неповнолітнього хлопця
Про це повідомляє "Розшук дітей ГУНП в Київській області" в Facebook.
14-річний Микита Ромашов 8 серпня близько 16: 00 покинув будинок, на вулиці Європейській в місті Вишневе і пропав.
Прикмети: на вигляд 14-15 років, зріст 175 см, середньої статури, коротке русяве волосся, очі сірі.
Одяг: панама чорна, футболка фіолетового кольору, джинсові шорти, крокси білого кольору.
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При отриманні будь-якої інформації про можливе місце знаходження підлітка дзвонити за номером спецлінії поліції "102".
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Як повідомляє "розшук дітей ГУНП у Київській області" у Facebook, Анастасія Старостенко о 15:00 пішла з дому і пропала.
Прикмети Насті: на вигляд 16-17 років, зріст 160 см, середньої статури, руде волосся до плечей , очі зелені.
У день зникнення була одягнена в помаранчеву футболку і чорні джинсові шорти.
При отриманні будь-якої інформації про можливе місце проживання дівчини повідомте, будь ласка, по спецномеру "102".
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