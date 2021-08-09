У Київській області шукають зниклого неповнолітнього хлопця

Про це повідомляє "Розшук дітей ГУНП в Київській області" в Facebook.

14-річний Микита Ромашов 8 серпня близько 16: 00 покинув будинок, на вулиці Європейській в місті Вишневе і пропав.

Прикмети: на вигляд 14-15 років, зріст 175 см, середньої статури, коротке русяве волосся, очі сірі.

Одяг: панама чорна, футболка фіолетового кольору, джинсові шорти, крокси білого кольору.

При отриманні будь-якої інформації про можливе місце знаходження підлітка дзвонити за номером спецлінії поліції "102".

Нагадаємо, у Софіївській Борщагівці зникла 16-річна дівчина

Як повідомляє "розшук дітей ГУНП у Київській області" у Facebook, Анастасія Старостенко о 15:00 пішла з дому і пропала.

Прикмети Насті: на вигляд 16-17 років, зріст 160 см, середньої статури, руде волосся до плечей , очі зелені.

У день зникнення була одягнена в помаранчеву футболку і чорні джинсові шорти.

При отриманні будь-якої інформації про можливе місце проживання дівчини повідомте, будь ласка, по спецномеру "102".

Також ми писали раніше, що юний Богдан зник безвісти, фото: вийшов з дому і зник.

Як повідомляла Politeka, у Харкові шукають 35-річного чоловіка: як він виглядає.

Крім того Politeka писала, що мініатюрна дівчина безслідно зникла, фото: волонтери і поліція просять про допомогу.