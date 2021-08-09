В Киевской области ищут пропавшего несовершеннолетнего парня

Об этом сообщает "Розыск детей ГУНП в Киевской области" в Facebook.

14-летний Никита Ромашов 8 августа около 16:00 покинул дом, на улице Европейской в городе Вишневое и пропал.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 175 см, среднего телосложения, короткие русые волосы, глаза серые.

Одежда: панама черная, футболка фиолетового цвета, джинсовые шорты, кроксы белого цвета.

При получении любой информации о возможном месте нахождения подростка звонить по номеру спецлинии полиции "102".

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Как сообщает "Розыск детей ГУНП в Киевской области" в Facebook, Анастасия Старостенко в 15:00 ушла из дома и пропала.

Приметы Насти: на вид 16-17 лет, рост 160 см, среднего телосложения, рыжие волосы до плеч , глаза зеленые.

В день исчезновения была одета в оранжевую футболку и черные джинсовые шорты.

При получении любой информации о возможном местанахождении девушки сообщите, пожалуйста, по спецномеру "102".

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