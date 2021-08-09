В Киевской области ищут пропавшего несовершеннолетнего парня
Об этом сообщает "Розыск детей ГУНП в Киевской области" в Facebook.
14-летний Никита Ромашов 8 августа около 16:00 покинул дом, на улице Европейской в городе Вишневое и пропал.
Приметы: на вид 14-15 лет, рост 175 см, среднего телосложения, короткие русые волосы, глаза серые.
Одежда: панама черная, футболка фиолетового цвета, джинсовые шорты, кроксы белого цвета.
Пугачева резко осадила Киркорова после наглой выходки: «Я еще поживу, Филя»
Помощник Софии Ротару выдал правду о моложавом виде 74-летней певицы: "Перед съемками она..."
Пугачева резко осадила Киркорова после наглой выходки: «Я еще поживу, Филя»
Участница "Голосу країни" потрясла дуэтом с легендарной украинской певицей: "Еще и на слова Франко"
"Волчицы" обсуждают Олега Винника с короткой стрижкой, понравилось не всем: "Теперь мы знаем..."
При получении любой информации о возможном месте нахождения подростка звонить по номеру спецлинии полиции "102".
Напомним, в Софиевской Борщаговке пропала 16-летняя девушка
Как сообщает "Розыск детей ГУНП в Киевской области" в Facebook, Анастасия Старостенко в 15:00 ушла из дома и пропала.
Приметы Насти: на вид 16-17 лет, рост 160 см, среднего телосложения, рыжие волосы до плеч , глаза зеленые.
В день исчезновения была одета в оранжевую футболку и черные джинсовые шорты.
При получении любой информации о возможном местанахождении девушки сообщите, пожалуйста, по спецномеру "102".
Также мы писали ранее, что юный Богдан пропал без вести, фото: вышел из дома и исчез.
Как сообщала Politeka, в Харькове ищут 35-летнего мужчину: как он выглядит.
Кроме того Politeka писала, что миниатюрная девушка бесследно исчезла, фото: волонтеры и полиция просят о помощи.