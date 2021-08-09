Українець врятував дівчину від акули
Turprofi.com.ua повідомив, що відразу по прильоту українець взяв відеокамеру і побіг разом з дружиною пірнати з пірсу і милуватися підводним світом.
Неподалік плавала група туристів з Австрії, в тому числі і 20-річна дівчина. Українець Михайло побачив, що з дівчиною щось відбувається і вирішив підплисти ближче.
Раптом випливла акула - хижак встиг відкусити з лівої частини живота дівчини шматок м'яса. Поранена вхопилася за українця і тоді він почав гребти до понтону.
Акула кружляла поруч, але більше не нападала. Поранену дівчину, за даними персоналу готелю, відвезли в госпіталь.
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"З нами в готелі відпочивав хлопець-один з начальників в Київському МНС, - так ось він зреагував швидше за всіх. Думаю, це йому треба сказати спасибі за те, що жертв більше не було. Хлопець скомандував рятувальникам, щоб кидали свистіти, а хапали човни і діставали всіх, хто там ще плавав - на поверхні видно були маски", - розсказав очевидець.
Михайло Волошин, який врятував 20-річну дівчину.
До слова, акула розірвала 51-річного чоловіка в місті Жабуатан-дус-Гуарарапіс в Бразилії. Вона напала на чоловіка, в той момент, коли той зайшов у воду по пояс. Хижак відкусив йому руку по лікоть і сильно пошкодив ногу.
Потерпілого витягли на берег і передали медикам. Однак, врятувати його не вдалося, в лікарні лікарі констатували його смерть.
До смертельного нападу загиблий випивав у компанії на березі. Оскільки на пляжі не було туалетів, він і один з його товаришів пішли справити нужду в океан.
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