Украинец спас девушку от акулы

Turprofi.com.ua сообщил, что сразу по прилету украинец взял видеокамеру и побежал вместе с женой нырять с пирса и любоваться подводным миром.

Неподалеку плавала группа туристов из Австрии, в том числе и 20-летняя девушка. Украинец Михаил увидел, что с девушкой что-то происходит и решил подплыть поближе.

Вдруг выплыла акула - хищник успел откусить из левой части живота девушки кусок мяса. Раненая ухватилась за украинца и тогда он начал грести к понтону.

Акула кружила рядом, но больше не нападала. Раненую девушку, по данным персонала гостиницы, увезли в госпиталь.

"С нами в отеле отдыхал парень - один из начальников в киевском МЧС, - так вот он среагировал быстрее всех. Думаю, это ему надо сказать спасибо за то, что жертв больше не было. Парень скомандовал спасателям, чтобы бросали свистеть, а хватали лодки и доставали всех, кто там еще плавал - на поверхности видны были маски", - рассказал очевидец.

Михаил Волошин, спасший 20-летнюю девушку.

К слову, акула разорвала 51-летнего мужчину в городе Жабуатан-дус-Гуарарапис в Бразилии. Она напала на мужчину, в тот момент, когда тот зашел в воду по пояс. Хищник откусил ему руку по локоть и сильно повредил ногу.

Пострадавшего вытащили на берег и передали медикам. Однако, спасти его не удалось, в больнице врачи констатировали его смерть.



До смертельного нападения погибший выпивал в компании на берегу. Поскольку на пляже не было туалетов, он и один из его товарищей пошли справить нужду в океан.

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