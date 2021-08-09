Величезне судно спалахнуло прямо в порту
Про це повідомляє "Мурманський Вісник".
Краболовне Мурманське судно "Таманго" загорілося в порту Норвегії.
За словами очевидців, пожежа почалася у вантажному відсіку.
Всі члени екіпажу були евакуйовані, зараз люди знаходяться в готелі. Врятувати судно не вдалося.
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Було вирішено відбуксирувати судно подалі від пірсу, щоб не забруднювати центр міста.
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