Величезне судно спалахнуло прямо в порту

Про це повідомляє "Мурманський Вісник".

Краболовне Мурманське судно "Таманго" загорілося в порту Норвегії.

За словами очевидців, пожежа почалася у вантажному відсіку.

Всі члени екіпажу були евакуйовані, зараз люди знаходяться в готелі. Врятувати судно не вдалося.

Було вирішено відбуксирувати судно подалі від пірсу, щоб не забруднювати центр міста.

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