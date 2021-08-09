Огромное судно вспыхнуло прямо в порту
Об этом сообщил «Мурманский вестник».
Краболовное мурманское судно «Таманго» загорелось в порту Норвегии.
По словам очевидцев, пожар начался в грузовом отсеке.
Все члены экипажа были эвакуированы, сейчас люди находятся в гостинице. Спасти судно не удалось.
Пугачева резко осадила Киркорова после наглой выходки: «Я еще поживу, Филя»
Украинские курорты ушли под воду, стихия обрушила весь гнев на регион: кадры непогоды
Верная спутница Эктора Хименес-Браво нашла новую любовь: "Зря время не теряет"
Знаменитая актриса ушла из жизни за 13 дней до своего юбилея: коллеги сообщили об утрате
Свалка обуви поразила украинцев, кадры: "Бесплатно не могли раздать"
Было решено отбуксировать судно подальше от пирса, чтобы не загрязнять центр города.
К слову, моряк из Одессы заразился коронавирусом и умер в больнице вдали от родины
34-летнего моряка сняли с иностранного судна CMA CGM SORBONNE из-за болезни.
25 июля у одессита поднялась температура, появился кашель и вялость, а 31 июля возникла одышка.
Известно, что 1 августа моряка госпитализировали в общую больницу Сингапура, где ему подтвердили диагноз COVID-19. В этот же день он скончался от осложнений.
Напомним, что тело молодого капитана из Одессы нашли в каюте: детали загадочной трагедии
А еще Politeka писала, что тело одессита нашли на судне, он не дышал: первые подробности трагедии
Также Politeka сообщала, что пожар вспыхнул на корабле с украинцами: выжить смогли не все, детали и кадры ЧП.