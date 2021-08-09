Огромное судно вспыхнуло прямо в порту

Об этом сообщил «Мурманский вестник».

Краболовное мурманское судно «Таманго» загорелось в порту Норвегии.

По словам очевидцев, пожар начался в грузовом отсеке.

Все члены экипажа были эвакуированы, сейчас люди находятся в гостинице. Спасти судно не удалось.

Было решено отбуксировать судно подальше от пирса, чтобы не загрязнять центр города.

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