Кілька разів на рік на п'ятницю випадає 13-е число

Однак багато людей не люблять і навіть побоюються цієї дати. А в народі цей день навіть називають "відьминим днем". У серпні нас чекає перша п'ятниця 13-е в 2021 році.

Politeka,net розповість, чого краще утриматися в п'ятницю, 13 серпня, щоб не було неприємностей.

Чому п'ятниця 13-е вважається нещасливим днем?

Забобони і вірування, пов'язані з п'ятницею, 13-го числа, формувалися протягом тисячоліть.

Існує дві версії, чому це число вважається невдачливим. Перша з них пов'язана з історією про Ісуса Христа. Вважається, що у нього було 12 учнів, а 13 був зрадив своєї вчителя Юда.

Друга версія має відношення до середньовіччя. Так, через сім років після того, як у Франції розігнали орден тамплієрів, в п'ятницю 13-го вогнем був знищений останній великий магістр Жак де Моле.

Було й інше розуміння "чортової дюжини" в Середньовіччі. Вважалося, що чаклунський шабаш може відбутися тільки за участю 12 відьом і Сатани - разом 13 "учасників".

Так чого ж не варто робити в цей "Відьмин день"?

Вважається, що п'ятниця 13-е не підходить для госпіталізації або хірургічних втручань, оскільки лікування буде невдалим.

Деякі забобонні громадяни вважають, що не потрібно сьогодні сідати за кермо, так як ймовірність потрапити в аварію вкрай висока.

Не можна виходити в цей день на нову роботу, підписувати контракти, договори, укладати угоди.

І ні в якому разі вступати в шлюб - щастя в такій родині не буде.

Для кого ця дата вважається щасливою?

П'ятницю 13-е щасливою вважають португальські та іспанські моряки. Вони впевнені, що вихід в море або відправка в плавання в цей день виявляться успішними. А пов'язана така прикмета з тим, що саме в п'ятницю 13-е Христофор Колумб почав свою подорож до Індії, в результаті якого і відкрив Америку.

Єгиптяни також впевнені, що число 13 приносить щастя, оскільки раніше воно символізувало прихильність богів.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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