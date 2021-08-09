Несколько раз в году на пятницу выпадает 13-е число

Однако многие люди не любят и даже опасаются этой даты. А в народе этот день даже называют «Ведьминым днем». В августе нас ждет первая пятница 13-е в 2021 году.

Politeka,net расскажет, чего лучше воздержаться в пятницу, 13 августа, чтобы не было неприятностей.

Почему пятница 13-е считается несчастливым днем?

Суеверия и предрассудки, связанные с пятницей, 13-го числа, формировались на протяжении тысячелетий.

Существует две версии, почему это число считается невезучим. Первая из них связана с историей про Иисуса Христа. Считается, что у него было 12 учеников, а 13 был предавший своей учителя Иуда.

Вторая версия имеет отношения к средневековью. Так, спустя семь лет после того, как во Франции разогнали орден тамплиеров, в пятницу 13-го огнем был уничтожен последний великий магистр Жак де Моле.

Было и другое понимание "чертовой дюжины" в Средневековье. Считалось, что колдовской шабаш может состояться только при участии 12 ведьм и сатаны - итого 13 "участников".

Так чего же не стоит делать в этот «Ведьмин день»?

Считается, что пятница 13-е не подходит для госпитализации или хирургических вмешательств, поскольку лечение будет неудачным.

Некоторые суеверные граждане считают, что не нужно сегодня садиться за руль, так как вероятность попасть в аварию крайне высока.

Нельзя выходить в этот день на новую работу, подписывать контракты, договора, заключать сделки.

И ни в коем случае вступать в брак - счастья в такой семье не будет.

Для кого эта дата считается счастливой?

Пятницу 13-е счастливой считают португальские и испанские моряки. Они уверены, что выход в море или отправка в плаванье в этот день окажутся успешными. А связана такая примета с тем, что именно в пятницу 13-е Христофор Колумб начал свое путешествие в Индию, в результате которого и открыл Америку.

Египтяне также уверены, что число 13 приносит счастье, поскольку раньше оно символизировало благосклонность богов.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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