З п'ятого поверху будівлі зірвався ліфт, в якому знаходилися дві людини
НП сталася в Одесі, повідомляє пресслужба поліції регіону.
"Попередньо встановлено, що при русі на перший поверх в ліфтовій кабіні спрацювало екстрене гальмування і вона застрягла між четвертим і третім поверхом", - йдеться в повідомленні.
Всередині кабіни знаходилися чоловік і жінка - їх евакуювали.
На щастя, пасажири не травмовані.
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Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 275.
Тривають слідчі дії.
До слова, нещодавно в Києві монтажник впав у шахту ліфта-все закінчилося трагічно.
Співробітники поліції встановлюють причини НП, повідомляє місцевий Telegram-канал "Київ Оперативний".
Трагедія сталася на вулиці Декабристів під час проведення ремонтних робіт, монтажник впав у шахту ліфта і загинув на місці.
Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.
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