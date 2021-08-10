З п'ятого поверху будівлі зірвався ліфт, в якому знаходилися дві людини

НП сталася в Одесі, повідомляє пресслужба поліції регіону.

"Попередньо встановлено, що при русі на перший поверх в ліфтовій кабіні спрацювало екстрене гальмування і вона застрягла між четвертим і третім поверхом", - йдеться в повідомленні.

Всередині кабіни знаходилися чоловік і жінка - їх евакуювали.

На щастя, пасажири не травмовані.

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 275.

Тривають слідчі дії.

До слова, нещодавно в Києві монтажник впав у шахту ліфта-все закінчилося трагічно.

Співробітники поліції встановлюють причини НП, повідомляє місцевий Telegram-канал "Київ Оперативний".

Трагедія сталася на вулиці Декабристів під час проведення ремонтних робіт, монтажник впав у шахту ліфта і загинув на місці.

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Нагадаємо, що вандал розгромив ліфт у багатоповерховому будинку, кадри: на зло сусідам

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