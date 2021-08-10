С пятого этажа здания сорвался лифт, в котором находились два человека

ЧП произошло в Одессе, сообщает пресс-служба полиции региона.

"Предварительно установлено, что при движении на первый этаж в лифтовой кабине сработало экстренное торможение и она застряла между четвертым и третьим этажом", - говорится в сообщении.

Внутри кабины находились мужчина и женщина - их эвакуировали.

К счастью, пассажиры не травмированы.

Начато уголовное производство по части 1 ст. 275.

Продолжаются следственные действия.

К слову, недавно в Киеве монтажник упал в шахту лифта - все закончилось трагично.

Сотрудники полиции устанавливают причины ЧП, сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Трагедия произошла на улице Декабристов во время проведения ремонтных работ, монтажник упал в шахту лифта и погиб на месте.

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Напомним, что вандал разгромил лифт в многоэтажном доме, кадры: Назло соседям

Еще Politeka писала, про лифт с украинцами сорвался с пятнадцатого этажа: первые детали и кадры жуткого ЧП в Польше

Также Politeka сообщала, что в Одессе возле Привоза сносят МАФы, пригнали строительную технику: кадры происходящего