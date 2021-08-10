С пятого этажа здания сорвался лифт, в котором находились два человека
ЧП произошло в Одессе, сообщает пресс-служба полиции региона.
"Предварительно установлено, что при движении на первый этаж в лифтовой кабине сработало экстренное торможение и она застряла между четвертым и третьим этажом", - говорится в сообщении.
Внутри кабины находились мужчина и женщина - их эвакуировали.
К счастью, пассажиры не травмированы.
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Начато уголовное производство по части 1 ст. 275.
Продолжаются следственные действия.
К слову, недавно в Киеве монтажник упал в шахту лифта - все закончилось трагично.
Сотрудники полиции устанавливают причины ЧП, сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
Трагедия произошла на улице Декабристов во время проведения ремонтных работ, монтажник упал в шахту лифта и погиб на месте.
Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.
Напомним, что вандал разгромил лифт в многоэтажном доме, кадры: Назло соседям
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