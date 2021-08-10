Актора звинувачують в тому, що він здійснював неправомірні дії протягом 20 років.

У Мінкульті почали службове розслідування після того, як колишні студентки і абітурієнтки Київського університету імені Карпенка-Карого звинуватили актора і викладача Володимира Талашко в домаганнях.

Про це повідомили в Facebook Міністерства.

У прес-службі підкреслили, що Міністерство культури і інформаційної політики стурбоване звинуваченнями на адресу викладача. Також в повідомленні сказано, що службове розслідування почали негайно. У Міністерстві звернулися до керівництва навчального закладу з вимогою перевірити інформацію, що надійшла.

Першим інформацію про те, що 75-річний актор Володимир Талашко на протязі 20 років здійснював домагання по відношенню до студенток вузу оприлюднив в соціальних мережах сценарист Богдан Панкрухин. Він заявив, що Талашко кликав дівчат в свій будинок, там випивав з ними, пропонував зробити кілька знімків в оголеному вигляді, а після і вступити в статевий зв'язок.

Довідка:

Володимир Талашко - актор, Народний артист України. Він організував фестиваль «Старі фільми про головне» і створив Фонд Леоніда Бикова. Знявся у багатьох відомих радянських фільмах, серед яких: «Комісари», «В бій ідуть одні старики», «Дума про Ковпака». Народився майбутній актор у Волинській області в 1946 році. Свій творчий шлях він почав у Макіївці в Донецькому музично-драматичному театрі імені Артема. Режисер цього театру зустрів хлопця в Москві на конкурсі самодіяльності. Талашко був актором цього театру до 65 року. У Володимира Талашко є дочка і дві внучки. Одна з останніх його появ на екрані - роль ветерана війни, в ролику, присвяченому Дню перемоги, що вийшов на екрани в 2015 році.

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