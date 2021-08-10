Актера обвиняют в том, что он совершал неправомерные действия в течение 20 лет.

В Минкульте начали служебное расследование после того, как бывшие студентки и абитуриентки Киевского университета имени Карпенко-Карого обвинили актера и преподавателя Владимира Талашко в домогательствах.

Об этом сообщили в Facebook Министерства.

В пресс-службе подчеркнули, что Министерство культуры и информационной политики встревожено обвинениями в адрес преподавателя. Также в сообщении сказано, что служебное расследование начали незамедлительно. В Министерстве обратились к руководству учебного заведения с требованием проверить поступившую информацию.

Первым информацию о том, что 75-летний актер Владимир Талашко на протяжении 20 лет совершал домогательства по отношению к студенткам вуза обнародовал в социальных сетях сценарист Богдан Панкрухин. Он заявил, что Талашко звал девушек в свой дом, там выпивал с ними, предлагал сделать несколько снимков в обнаженном виде, а после и вступить в половую связь.

Справка:

Владимир Талашко —актер, Народный артист Украины. Он организовал фестиваль «Старые фильмы о главном» и создал Фонд Леонида Быкова. Снялся во многих известных советских фильмах, среди которых: «Комиссары», «В бой идут одни старики», «Дума о Ковпаке». Родился будущий актер в Волынской области в 1946 году. Свой творческий путь он начал в Макеевке в Донецкиом музыкально-драматическом театре имени Артема. Режиссер этого театра встретил парня в Москве на конкурсе самодеятельности. Талашко был актером этого театра до 65 года. У Владимира Талашко есть дочь и две внучки. Одно из крайних его появлений на экране – роль ветерана войны, в ролике, посвященном Дню победы, вышедшем на экраны в 2015 году.

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