36-річна жінка замовила кілера, щоб розправитися з колишнім

Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Так, жінка, використовуючи документи свого колишнього чоловіка, набрала на його ім'я кредитів на суму 200 тис.грн. і щоб не повертати гроші, вона зважилася на вбивство екс-коханого.

Поліцейські інсценували вбивство чоловіка і організували зустріч замовника з "потенційним кілером".

Після цього жінку затримали.

Зловмисниці оголосили про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене на замовлення (ч.2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 П. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Чоловік посварився зі своєю дівчиною і вирішив жорстко "покарати" її сім'ю

У селі Джирим, що в Хакасії, загинула 56-річна мати дівчини, її 8-річна внучка, 19-річний син, 58-річний співмешканець і його брат-близнюк.

Підозрюваного у вбивстві затримали. 36-річний місцевий житель розповів, що він був закоханий у дівчину, вони навіть зустрічалися.

Але через деякий час вона поїхала з села і пізніше по телефону намагалася розірвати з ним стосунки і сказала, що у неї з'явився інший чоловік.

Вночі чоловік вживав алкоголь, а вранці вбив сім'ю дівчини.

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