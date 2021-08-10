36-летняя женщина заказала киллера, чтобы расправиться с бывшим

Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции.

Так, женщина, используя документы своего бывшего мужа, набрала на его имя кредитов на сумму 200 тыс. грн. и чтобы не возвращать деньги, она решилась на убийство экс-возлюбленного.

Полицейские инсценировали убийство мужчины и организовали встречу заказчика с "потенциальным киллером".

После этого женщину задержали.

Злоумышленнице объявили о подозрении в организации законченного покушения на убийство, совершенное по заказу (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Мужчина поссорился со своей девушкой и решил жестко "наказать" ее семью

В селе Джирим, что в Хакасии, погибла 56-летняя мать девушки, ее 8-летняя внучка, 19-летний сын, 58-летний сожитель и его брат-близнец.

Подозреваемого в убийстве задержали. 36-летний местный житель рассказал, что он был влюблен в девушку, они даже встречались.

Но спустя время она уехала из села и позже по телефону пыталась разорвать с ним отношения и сказала, что у нее появился другой мужчина.

Ночью мужчина употреблял алкоголь, а утром убил семью девушки.

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