І як люди опускаються до такої ницості?

Водій пасажирського автобуса не захотів безкоштовно перевозити бійця ООС

У Чернівецькій області водій пасажирського автобуса за маршрутом Горбівці-Глибока відмовився безкоштовно перевозити бійця ООС. В результаті водій влаштував скандал з пасажирами, які стали на захист хлопця.

Про це написала в Facebook одна з пасажирок цієї маршрутки Корнелія Василаш.

За її словами, в селі Стерче в транспорт зайшов учасник бойових дій ігор Бажан, який в 20 років пішов на фронт захищати Україну. Однак водій вигнав бійця, бо, за його словами, в салоні вже був пасажир, який мав право на пільговий проїзд – людина з інвалідністю.

Крім того, він у грубій формі заявив, що не посилав хлопця воювати на Донбас і не зобов'язаний возити його безкоштовно.

Жінка заступилася за бійця і попросила водія відкрити двері і впустити хлопця. Інша пасажирка заплатила за проїзд бійця (18 гривень), бо інакше водій везти того не хотів.

"Цей день я запам'ятаю надовго. Ніколи не могла подумати, що людська совість коштує аж 18 гривень", – написала очевидиця інциденту в Facebook.

Вона також повідомила, що водія звуть Аурел Алергуш. За свою позицію щодо бійця Корнелія Василаш і сама "поплатилася": в результаті сварки водій почав виганяти і її. Чоловік пообіцяв, що більше її ноги не буде в його автобусі.

Також водій скасував останній обідній рейс в село, і людям довелося добиратися попутним транспортом.

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